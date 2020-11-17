У Росії повідомили про мутацію коронавірусу в Сибіру

У Сибіру виявлено зміни у структурі коронавірусу, які дають змогу говорити про те, що за Уралом формується його новий, мутований варіант.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«Ми бачимо зміни певні в білку і дані заміни, які виявлено у Сибірському регіоні, що дають змогу нам припустити, що в цьому регіоні формується свій варіант з певними мутаціями», - повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова.

Попова додала, що це не означає підвищення небезпеки коронавірусу.

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«Жодні мутації, які ми спостерігаємо на території РФ, не впливають на епідеміологічну значимість. Все, що ми бачимо на території Росії, не посилює збудник, не послабляє збудник, просто ми бачимо дрібні зміни, які в ньому можуть відбуватися», - підкреслила вона.

У самій пресслужбі Росспоживнагляду пізніше уточнили, що в Сибіру немає свого варіанту коронавірусу, у регіоні фіксують лише «окремі види мутації».

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксували 55 349 529 випадків COVID-19, зокрема 1 332 328 - летальних, одужало 38 493 441 особа.