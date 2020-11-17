У світі - понад 55,3 мільйона випадків COVID-19
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, у світі виявлені 55 349 529 випадків COVID-19, зокрема 1 332 328 – летальних, одужала 38 493 441 особа.
За нову добу зафіксовано 8 123 нових випадки, з них 2 874 у Мексиці, 2 050 у Пакистані і 1 932 у Бельгії. Загинули 577 осіб, з них 319 - у Мексиці.
Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (11 538 057), Індія (8 874 290), Бразилія (5 876 740), Франція (1 991 233) та Росія (1 948 603).
Коронавірус зафіксували у 217 країнах та територіях.
Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі за останню добу - 9 832.
Фото: EBRD