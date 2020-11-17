У світі - понад 55,3 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 38,4 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 55 349 529 випадків COVID-19, зокрема 1 332 328 – летальних, одужала 38 493 441 особа.

За нову добу зафіксовано 8 123 нових випадки, з них 2 874 у Мексиці, 2 050 у Пакистані і 1 932 у Бельгії. Загинули 577 осіб, з них 319 - у Мексиці.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (11 538 057), Індія (8 874 290), Бразилія (5 876 740), Франція (1 991 233) та Росія (1 948 603).

Коронавірус зафіксували у 217 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі за останню добу - 9 832.

Фото: EBRD