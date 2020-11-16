У штаб-квартирі ВООЗ зафіксували 65 випадків коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я виявила серед співробітників у своїй штаб-квартирі в Женеві 65 випадків зараження коронавірусом, включно зі щонайменше одним осередком інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP з посиланням на відповідний електронний лист із внутрішнього обігу ВООЗ.

Речниця ВООЗ Фара Дахлалла підтвердила точність інформації про кількість випадків, але заявила, що агентство охорони здоров'я ООН ще не визначило, чи розповсюдження відбулося саме в її офісах.

Роул Томас, який очолює ділові операції в ВООЗ, у п'ятницю надіслав електронний лист співробітникам, зазначивши, що п'ять людей - чотири в одній команді і один, хто з ними контактував, здали позитивний тест на COVID-19.

В електронній пошті не було вказано, хто саме заражений, але працівник ВООЗ, який безпосередньо знає про ситуацію і виступив на умовах анонімності, сказав, що в групу входить член керівної групи генерального директора ВООЗ, який також є спеціалістом з інфекційного контролю.

Слід зауважити, що в нормальному режимі, в семиповерховій штаб-квартирі ВООЗ регулярно працюють 2400 людей. Утім під час пандемії персоналу рекомендується працювати вдома, коли це можливо. Відвідувачі, які не є персоналом, повинні носити маски, а доступ до будівлі був обмежений.

Також варто заначити, що щоденна кількість нових випадків коронавірусу у Швейцарії на початку листопада сягнула понад 10 тис.

Загалом же станом на 16 листопада в світі підтверджено 54,8 мільйона випадків COVID-19.