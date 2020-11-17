Канада посилить охорону своїх депутатів - ЗМІ

Парламентська служба охорони Канади посилить захист депутатів з огляду на зростання ризиків застосування насильства проти них.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Radio Canada, передає кореспондент Укрінформу.

“Палата громад готується посилити заходи безпеки для депутатів поза межами парламентського кварталу у відповідь на занепокоєння стосовно загрози насильства проти політиків”, - ідеться у матеріалі.

Таке рішення зумовлене кількома інцидентами, зокрема спробою провести “громадянський арешт” лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха поблизу будівлі парламенту в Оттаві.

“Нові заходи покликані розширити захист депутатів, коли вони перебувають не на парламентському засіданні, а у своїх помешканнях або беруть участь у публічних подіях. Джерело стверджує, що посилені заходи запропонують усім депутатам, але вони матимуть змогу відмовитися”, - стверджує Radio Canada.

Зазначається, що про зростання кількості онлайн-погроз повідомляють депутати як від опозиції влади, так і від влади.

Окрім того, у Канаді точаться дискусії стосовно можливості посилити охорону членів уряду, яку здійснює поліція.