Канада посилить охорону своїх депутатів - ЗМІ
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Radio Canada, передає кореспондент Укрінформу.
“Палата громад готується посилити заходи безпеки для депутатів поза межами парламентського кварталу у відповідь на занепокоєння стосовно загрози насильства проти політиків”, - ідеться у матеріалі.
Таке рішення зумовлене кількома інцидентами, зокрема спробою провести “громадянський арешт” лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха поблизу будівлі парламенту в Оттаві.
“Нові заходи покликані розширити захист депутатів, коли вони перебувають не на парламентському засіданні, а у своїх помешканнях або беруть участь у публічних подіях. Джерело стверджує, що посилені заходи запропонують усім депутатам, але вони матимуть змогу відмовитися”, - стверджує Radio Canada.
Зазначається, що про зростання кількості онлайн-погроз повідомляють депутати як від опозиції влади, так і від влади.
Окрім того, у Канаді точаться дискусії стосовно можливості посилити охорону членів уряду, яку здійснює поліція.