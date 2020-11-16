ЄС готовий допомогти Молдові в боротьбі з корупцією - президент Єврокомісії
Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови та висловила готовність допомагати країні в боротьбі з корупцією.
Як передає Укрінформ, про це Урсула фон дер Ляєн написала у Твіттері.
«Ваша перемога – це чіткий заклик до боротьби з корупцією та поваги верховенства права. Це шлях до процвітання», - написала Урсула фон дер Ляєн.
Felicitări @sandumaiamd.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2020
Your victory is a clear call to tackle corruption and restore respect for the rule of law - the path to a prosperous future.
The EU is ready to support Moldova 🇲🇩
Президент Єврокомісії додала, що ЄСготовий підтримати Молдову.
Як повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі виборів у Молдові, набравши 57,75 % голосів виборців.
Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, у тому числі з Україною.