ЄС готовий допомогти Молдові в боротьбі з корупцією - президент Єврокомісії

ЄС готовий допомогти Молдові в боротьбі з корупцією - президент Єврокомісії

Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови та висловила готовність допомагати країні в боротьбі з корупцією.

Як передає Укрінформ, про це Урсула фон дер Ляєн написала у Твіттері.

«Ваша перемога – це чіткий заклик до боротьби з корупцією та поваги верховенства права. Це шлях до процвітання», - написала Урсула фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії додала, що ЄСготовий підтримати Молдову.

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Як повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі виборів у Молдові, набравши 57,75 % голосів виборців. 

Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, у тому числі з Україною.

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