Президент Вірменії анонсував позачергові парламентські вибори

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про необхідність провести у країні позачергові парламентські вибори та сформувати уряд національної згоди

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інтерфакс.

"Ми програли як у нав'язаній нам війні, на полі бою, так і на дипломатичному й міжнародному майданчиках. З огляду на ситуацію, що склалася та беручи до уваги суспільні вимоги, очевидно, що для уникнення внутрішньополітичних потрясінь проведення позачергових парламентських виборів неминуче", - заявив Саркісян.

За його словами, єдиним відповідальним кроком може стати представлення у найкоротші строки "дорожньої карти", яка передбачає позачергові парламентські вибори.

"Доти управління країною буде передано високопрофесійному уряду національної згоди", - зазначив президент, наголосивши, що на цьому наполягають представниками різних сфер суспільного і політичного життя, з якими він провів зустрічі.

"Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні в одному питанні - відставка прем'єр-міністра відповідно до Конституції або припинення його повноважень - і проведення позачергових парламентських виборів", - зазначив Саркісян.

Вірменія є парламентською республікою, проведення позачергових виборів передбачає відставку уряду і прем'єра. Новий уряд обирає парламентська більшість.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиція, уздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія й Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військоих утрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.