В Італії прокинувся вулкан Стромболі - «дощ» із попелу та шматків лави

На італійському вулкані Стромболі стався потужний вибух, зафіксовано викид високого стовпа попелу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Volcano Discovery.

Зазначається, що вибух стався о 10:24 за місцевим часом. З прилеглих населених пунктів було видно, як над вершиною вулкану піднявся 100-метровий стовп попелу.

Незабаром після виверження розпочався «дощ» із попелу та дрібних шматків лави.

Момент вибуху зафіксували на відео.

У Національному інституті геофізики і вулканології - обсерваторії Етни заявили, що вибух великої інтенсивності спостерігався упродовж чотирьох хвилин і супроводжувався зсувними явищами.

Про постраждалих та руйнування наразі не повідомляється.

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За даними видання, 10 листопада на Стромболі також зафіксували виверження вулкану. Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, покритий льодом ісландський вулкан Грімсвотн, який вивергався 9 років тому і викинув попіл на 20 км в атмосферу, зараз знову демонструє ознаки того, що скоро може трапитися нове виверження.

Фото: Nora Cincotta