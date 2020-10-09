Ісландський вулкан, який «спав» дев'ять років, знову може накоїти лиха

Покритий льодом ісландський вулкан Грімсвотн, який вивергався 9 років тому і викинув попіл на 20 км в атмосферу, зараз знову демонструє ознаки того, що скоро може трапитися нове виверження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Alert.

Варто наголосити, що у 2011 виверження Грімсвотна призвело до скасування близько 900 пасажирських рейсів. Для порівняння, значно менше виверження вулкана Ейяф’ятлайокудль у 2010 році призвело до скасування приблизно 100 000 авіарейсів.

Уряд Ісландії, як зазначається, уже підвищив рівень небезпеки для цього вулкана.

Як відомо, вулкан Грімсвотн майже повністю лежить під льодом, і єдина постійно видима частина — старий гірський хребет на його південній стороні, який утворює край великого кратера. І саме біля підніжжя цього хребта, під льодом, відбулися останні виверження.

Інша особливість полягає в тому, що теплова потужність вулкана надзвичайно висока, що призводить до танення льоду й утворення прихованого підльодовикового озера. Його глибина досягає 100 метрів, а на ньому плаває лід товщиною до 260 метрів. Свіжий лід постійно тече в кальдеру, де тане, і тому рівень води постійно підійматися.

Слід звернути увагу на той факт, що Грімсвотн є найактивнішим вулканом Ісландії: він вивергається найчастіше в цій країні. За останні 800 років з деякою вірогідністю відомо про близько 65 його вивержень.

Висока частота вивержень вулкана дозволяє вченим виявляти закономірності, які призводять до вивержень (передвісники). І якщо вони будуть повторюватися щоразу при виверженні вулкана, тоді вчені зможуть бути більш впевнені в тому, що виверження, ймовірно, відбудеться в найближчому майбутньому.

Фото: www.sciencealert.com / Dave McGarvie