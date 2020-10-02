Вчені встановили час виверження вулкана, що знищив поселення майя у Сальвадорі

Археологи з Оксфордського університету та Іспанського національної дослідницької ради встановили час виверження вулкана Ілопанго, що знищило поселення майя на території сучасного Сальвадору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Gizmodo.

Використовуючи поєднання археологічних і геологічних даних, дослідники змогли визначити дату виверження вулкана Ілопанго, яке, ймовірно, зруйнувало поселення майя на території нинішнього Сальвадору.

Вулкан Ілопанго вибухнув 1589 років тому – у 431 році н.е. Те, що цей вулкан вивергався понад 1000 років тому, було встановлено, але нове дослідження, окрім того, що уточнило дату цієї події, також дозволило оцінити масштаби катастрофи.

Археологічні дані узгоджуються з цією датою - виробництво кераміки в Сальвадорі раптово припинилося приблизно в цей час, причому пауза тривала від 100 до 150 років.

«Виверження Ілопанго призвело до утворення товстого шару попелу на більшій частині Сальвадора, коли він був заселений майя, і зробило райони в межах 80 кілометрів від вулкана непридатними для життя на роки чи десятиліття вперед», — пояснюють археологи.

За даними археологів, «пірокластичні потоки від виверження Ілопанго в 10 разів перевищували об'єм потоків з Везувія, виверження якого у 79 році нашої ери поховало під шаром попелу римське місто Помпеї».

Вимірюючи поширення тефри — уламків породи і вулканічного сміття — вчені змогли змоделювати виверження. Як показала модель, в результаті вибуху в атмосферу було викинуто стовп попелу висотою 45 км, вулканічний попіл поширився аж до Гренландії - на відстань близько 7000 км. Згідно з дослідженням, більше 2 мільйонів квадратних кілометрів Центральної Америки були вкриті попелом. У прес-релізі Оксфордського університету додається, що в результаті катастрофи у постраждалих районах держави майя близько тижня не було сонячного світла.

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Катастрофа відбулася в ранній класичний період майя (близько 300−600 роки нашої ери), коли культура процвітала у всій Центральній Америці. Виверження, хоча і було катастрофічним в місцевому масштабі, не вплинуло на поселення майя в інших місцевостях, зауважують дослідники.

Фото: Gerardo Aguirre-Díaz