Мальта вимагає від Британії повернути їй зуб мегалодона, подарований 7-річному принцу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Times of Malta.
Кенсінгтонський палац оголосив про подарунок в суботу, 26 вересня, заявивши, що гігантський зуб був подарований 7-річному принцу, коли Аттенборо був присутній на приватному перегляді його останнього документального фільму про навколишнє середовище з членами королівської сім'ї.
Аттенборо знайшов скам'янілість під час сімейного відпочинку на Мальті в кінці 1960-х років. Вона була у м'якому жовтому вапняку, і, як вважають, їй близько 23 мільйонів років.
Однак міністр культури Мальти Хосе Еррера сказав, що зуб повинен бути в місцевому музеї, і пообіцяв "запустити справу", щоб повернути його.
«Є деякі артефакти, які важливі для мальтійської природної спадщини, які опинилися за кордоном і заслуговують на те, щоб їх повернути», - сказав Еррера, не вдаючись у подробиці того, як він має намір повернути скам'янілість.
Варто зауважити, що цей зуб колись належав мегалодону, вимерлому виду гігантської акули, яка могла досягати в довжину до 16 метрів.