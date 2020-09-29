Мальта вимагає від Британії повернути їй зуб мегалодона, подарований 7-річному принцу

Мальта вимагає повернути їй зуб доісторичної акули, який подарував британському принцу Джорджу натураліст сер Девід Аттенборо, заявивши, що скам'янілість повинна залишатися на острові, де її знайшли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Times of Malta.

Кенсінгтонський палац оголосив про подарунок в суботу, 26 вересня, заявивши, що гігантський зуб був подарований 7-річному принцу, коли Аттенборо був присутній на приватному перегляді його останнього документального фільму про навколишнє середовище з членами королівської сім'ї.

Аттенборо знайшов скам'янілість під час сімейного відпочинку на Мальті в кінці 1960-х років. Вона була у м'якому жовтому вапняку, і, як вважають, їй близько 23 мільйонів років.

Однак міністр культури Мальти Хосе Еррера сказав, що зуб повинен бути в місцевому музеї, і пообіцяв "запустити справу", щоб повернути його.

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«Є деякі артефакти, які важливі для мальтійської природної спадщини, які опинилися за кордоном і заслуговують на те, щоб їх повернути», - сказав Еррера, не вдаючись у подробиці того, як він має намір повернути скам'янілість.

Варто зауважити, що цей зуб колись належав мегалодону, вимерлому виду гігантської акули, яка могла досягати в довжину до 16 метрів.