Безпілотники допоможуть науковцям слідкувати за виверженням вулканів

Міжнародна група науковців розробила план використання безпілотних літальних апаратів з метою дослідження важкодоступних вулканів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EurekAlert.

Як зазначається, група, до якої увійшли 20 дослідників з семи країн, вже використала безпілотники дальньої дії, оснащені легкими датчиками, для вивчення вулкану Манама, що знаходиться в Папуа, Нова Гвінея.

У проєкті взяли участь фахівці з Великої Британії, США, Канади, Італії, Швеції, Німеччини, Коста-Рики, Нової Зеландії та Папуа-Нової Гвінеї.

Раніше вчені з'ясували, що цей конкретний вулкан – один з найбільших у світі джерел викидів двоокису сірки, але дослідники не могли отримати дані про ці викиди.

Знання зв’язку діоксиду сірки до діоксиду вуглецю може допомогти передбачити виверження, надавши інформацію про те, де розташована магма.

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У 2004 та 2006 роках відбулися виверження вулкану Манама, які призвели до масштабних руйнувань на острові. Дослідники не могли підібратися близько до вулкана, щоб зібрати зразки. Використання дронів тепер дозволяє безпечно збирати дані з відстані у декілька кілометрів.

Після дослідження вулкану науковці зібрали кошти на покупку комп'ютерів, сонячних батарей та іншого обладнання. Це дозволить місцевій громаді самостійно контролювати вулканічну активність та бути готовою до нових вивержень.