США випробували безпілотник, який можна запускати і ловити в польоті

США випробували безпілотник, який можна запускати і ловити в польоті

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Укрінформ
Американська General Atomics повідомляє, що провела випробування свого Sparrowhawk: невеликого безпілотника, який можна буде запускати і ловити в польоті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

В якості носія виступив MQ-9 Reaper.

General Atomics заявила, що випробування проходили між 16 і 17 вересня 2020 року. Дрон був піднятий у повітря за допомогою безпілотного апарату MQ-9, але не запускався. Тести дозволили встановити ряд важливих параметрів: зокрема, те, як система справляється з навантаженнями під час польоту.

Фото Sparrowhawk, яку General Atomics представила для The War Zone, показує, що дрон має велике основне крило, яке у складеному вигляді знаходиться паралельно фюзеляжу. У дрона є V-подібне хвостове оперення і, схоже, принаймні один повітрозабірник для рухової установки з правого боку.

Концепт-арт Sparrowhawk, який General Atomics розмістила в Twitter раніше, демонструє схожу конфігурацію, але з двома гвинтами в задній частині фюзеляжу.

Компанія заявила, що маленький дрон матиме переваги порівняно з більшими «побратимами»: зменшені акустичну і візуальну сигнатури. Це дозволить різко наростити можливості безпілотних систем і навіть в перспективі отримати зброю, яка змінить «правила гри».

Пока некоторые концептуальные решения остаются открытыми. Неясно, например, как General Atomics планирует ловить Sparrowhawk в полете и смогут ли вообще беспилотные платформы, такие как MQ-9, выполнять эту задачу.

фото: General Atomics

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