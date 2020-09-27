США випробували безпілотник, який можна запускати і ловити в польоті

Американська General Atomics повідомляє, що провела випробування свого Sparrowhawk: невеликого безпілотника, який можна буде запускати і ловити в польоті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

В якості носія виступив MQ-9 Reaper.

General Atomics заявила, що випробування проходили між 16 і 17 вересня 2020 року. Дрон був піднятий у повітря за допомогою безпілотного апарату MQ-9, але не запускався. Тести дозволили встановити ряд важливих параметрів: зокрема, те, як система справляється з навантаженнями під час польоту.

#Sparrowhawk is a recoverable #SUAS that enables EW/SIGINT missions that are challenging from standoff platforms. With AttritableONE technology that is survivable & precise...a true game changer. https://t.co/BTGMK1zftt pic.twitter.com/Nr4Fz6LesA — GA-ASI (@GenAtomics_ASI) September 25, 2020

Фото Sparrowhawk, яку General Atomics представила для The War Zone, показує, що дрон має велике основне крило, яке у складеному вигляді знаходиться паралельно фюзеляжу. У дрона є V-подібне хвостове оперення і, схоже, принаймні один повітрозабірник для рухової установки з правого боку.

Концепт-арт Sparrowhawk, який General Atomics розмістила в Twitter раніше, демонструє схожу конфігурацію, але з двома гвинтами в задній частині фюзеляжу. Компанія заявила, що маленький дрон матиме переваги порівняно з більшими «побратимами»: зменшені акустичну і візуальну сигнатури. Це дозволить різко наростити можливості безпілотних систем і навіть в перспективі отримати зброю, яка змінить «правила гри».

Пока некоторые концептуальные решения остаются открытыми. Неясно, например, как General Atomics планирует ловить Sparrowhawk в полете и смогут ли вообще беспилотные платформы, такие как MQ-9, выполнять эту задачу.

фото: General Atomics