США випробували безпілотник, який можна запускати і ловити в польоті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.
В якості носія виступив MQ-9 Reaper.
General Atomics заявила, що випробування проходили між 16 і 17 вересня 2020 року. Дрон був піднятий у повітря за допомогою безпілотного апарату MQ-9, але не запускався. Тести дозволили встановити ряд важливих параметрів: зокрема, те, як система справляється з навантаженнями під час польоту.
#Sparrowhawk is a recoverable #SUAS that enables EW/SIGINT missions that are challenging from standoff platforms. With AttritableONE technology that is survivable & precise...a true game changer. https://t.co/BTGMK1zftt pic.twitter.com/Nr4Fz6LesA— GA-ASI (@GenAtomics_ASI) September 25, 2020
Фото Sparrowhawk, яку General Atomics представила для The War Zone, показує, що дрон має велике основне крило, яке у складеному вигляді знаходиться паралельно фюзеляжу. У дрона є V-подібне хвостове оперення і, схоже, принаймні один повітрозабірник для рухової установки з правого боку.
Пока некоторые концептуальные решения остаются открытыми. Неясно, например, как General Atomics планирует ловить Sparrowhawk в полете и смогут ли вообще беспилотные платформы, такие как MQ-9, выполнять эту задачу.
фото: General Atomics