Ще два американські штати посилили карантин

У неділю, 15 листопада, Мічиган і Вашингтон приєдналися до декількох інших американських штатів, оголосивши про відновлення зусиль по боротьбі з коронавірусом на тлі зростання кількості хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зокрема, адміністрація губернатора Мічигану Гретхен Уітмер наказала середнім школам і коледжам припинити заняття, заборонила ресторанам приймати клієнтів у закритих приміщеннях і призупинила організовані спортивні змагання.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив, що наступного місяця штат введе нові обмеження для підприємств і громадських заходів у рамках боротьби зі зростаючим числом випадків коронавірусу.

У суботу американські штати Орегон і Нью-Мексико оголосили про введення суворих заходів щодо стримування поширення коронавірусу на тлі зростання захворюваності.

На даний час у Сполучених Штатах зареєстровано понад 11 мільйонів випадків COVID-19, причому останній мільйон з них зафіксовано менше ніж за тиждень.

Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстрували 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції.