Ще два американські штати посилили карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Зокрема, адміністрація губернатора Мічигану Гретхен Уітмер наказала середнім школам і коледжам припинити заняття, заборонила ресторанам приймати клієнтів у закритих приміщеннях і призупинила організовані спортивні змагання.
Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив, що наступного місяця штат введе нові обмеження для підприємств і громадських заходів у рамках боротьби зі зростаючим числом випадків коронавірусу.
У суботу американські штати Орегон і Нью-Мексико оголосили про введення суворих заходів щодо стримування поширення коронавірусу на тлі зростання захворюваності.
На даний час у Сполучених Штатах зареєстровано понад 11 мільйонів випадків COVID-19, причому останній мільйон з них зафіксовано менше ніж за тиждень.
Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстрували 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції.