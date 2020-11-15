В Австрії до Різдва проведуть масове тестування на COVID-19

Влада Австрії планує провести масове тестування населення до настання різдвяних свят.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц в інтерв’ю ORF.

"Ми перебуваємо у тісному контакті зі Словаччиною, яка декілька тижнів тому як перша країна у Європі втілила проєкт масового тестування населення. І це дивовижно ефективно спрацювало… Ми в Австрії вирішили також вдатися до такого кроку: по-перше, хочемо провести масове тестування наприкінці локдауну, щоб можна було безпечно відкрити школи та інші заклади, а по-друге – працюємо над тим, аби завдяки масовому тестуванню різдвяні свята пройшли якомога безпечніше", - заявив Курц.

За словами австрійського канцлера, Словаччині вдалося у ході масового тестування виявити десятки тисяч інфікованих коронавірусом та відправити їх на карантин, "тим самим значно зменшити темпи інфікувань".

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Таким чином, уряд Австрії планує провести масове тестування у два етапи: наприкінці локдауну, який діятиме з 17 листопада до 6 грудня, та перед Різдвом. Про деталі обіцяють повідомити наступного тижня.

Як повідомлялося, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада та 7-8 листопада відбулося загальнонаціональне тестування на COVID-19. У ньому добровільно взяли участь громадяни віком від 10 до 65 років.

На першому етапі коронавірус виявили в 1,06% з понад 3,6 млн осіб. У ході другого етапу позитивними виявилися 0,66% тестів.