Суд Праги скасував обов’язок носити маски на вулиці

Муніципальний суд у Празі скасував запроваджену Міністерством охорони здоров'я Чеської Республіки обов'язок носити маски на відкритому повітрі.

Суд пояснив це недостатнім обґрунтуванням необхідності заходу, повідомляє Укрінформ.

«Заходи, ухвалені 19 жовтня, не мають конкретних, зрозумілих та обґрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би ефективно та відповідально перевірити, чи дійсно необхідно наполягати на обов'язковому носінні засобів захисту органів дихання в обсязі, встановленому на сьогодні для досягнення заявленої мети», - йдеться у пресрелізі.

Обов’язок має бути скасовано від 21 листопада. Отже, Міністерство має достатньо часу, аби довести доречність і важливість такого обмеження та переконати суддів.

Маски на відкритих просторах у муніципалітетах у ситуаціях, коли люди знаходяться ближче як за два метри один від одного, стали обов’язковими в Чехії під час другої хвилі коронавірусу з 21 жовтня.

Навесні введений Чехію одною з перших у ЄС «тотальний масковий режим», коли в масках повинні були перебувати навіть члени одної родини у власному автомобілі, допоміг республіці утримати захворюваність на низькому рівні. Маски на відкритому просторі треба було носити з 19 березня до 15 червня.

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За даними МОЗ ЧР, за минуло добу було зафіксовано 7 874 випадків нових інфікувань, загалом з початку пандемії - 446 675.

Останніми днями спостерігається позитивна динаміка поступового уповільнення темпів захворювання, що є наслідком досить жорсткого локдауну, який діє в Чехії з 22 жовтня. За збереження тенденції влада обіцяє на початку грудня відкрити заклади, які наразі не працюють.