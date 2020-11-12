Україна в ОБСЄ: Росія не має права називати «миротворцями» своїх військовиків у Карабаху

Росія, яка окупувала частини території України та Грузії, не має жодних підстав називати миротворцями своїх військових, відправлених до Нагірного Карабаху.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Російська Федерація, яка продовжує агресивні дії проти України, включаючи тимчасову окупацію збройними силами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями", - заявив він.

Український дипломат додав, що триваюча окупація Росією частини суверенної території Грузії також ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії у регіоні Південного Кавказу та "дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".

Водночас Цимбалюк заявив, що Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією у районі Нагірного Карабаху.

"Ми вважаємо, що наступні кроки мають бути спрямовані на відновлення стабільності та добробуту у регіоні, а також на продовження міжнародних зусиль з метою досягнення повного врегулювання Карабаського конфлікту на основі міжнародного права", - підкреслив український дипломат.

Він також підтвердив "послідовну та безумовну підтримку Україною суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їх ротація.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.