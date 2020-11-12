США знову б'ють рекорди - 144 тисячі нових хворих на COVID-19

Сполучені Штати продовжують потерпати від інтенсивної динаміки захворювань на COVID-19, подолавши в четвер позначку понад 143 тисячі нових випадків, виявлених за підсумками попередньої доби.

Дані захворюваності оприлюднені на сайті Університету медицини імені Джона Гопкінса, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, за інформацією, що надійшла з усієї країни за 11 листопада, у США зареєстрований 143 231 новий випадок зараження коронавірусом. Станом на четвер в країні налічується понад 10,4 млн людей, яким був офіційно встановлений діагноз COVID-19. Країна надалі утримує перше місце в сумному рейтингу по всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в країні було виявлено більше 136 тис. нових хворих.

Загалом, за даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, у світі налічується понад 52,437 млн пацієнтів, з яких більше 1,288 млн людей померли, близько 32,79 млн одужали.