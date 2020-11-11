Експерт не виключає сценарію «НАТО без Туреччини»
Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив колишній директор зы стратегічного планування Генерального штабу ЗС Румунії, директор Національного коледжу оборони (Румунія) бригадний генерал у відставці Мірча Міндреску на Львівському безпековому форумі – 2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.
«На мою думку, з’явилася нова проблема – Туреччини як члена НАТО. Це дуже важлива країна. Ми не повинні думати про НАТО без Туреччини. Але є певні питання, у зв’язку з якими Туреччина є непростою для розуміння. Туреччину складно зрозуміти з точки зору цінностей та цілей НАТО», - вважає румунський генерал.
Директор Національного коледжу оборони також не виключив, що Альянсу треба бути готовим для опрацювання стратегічного бачення своєї діяльності за двома можливими сценаріями: з Туреччиною і без неї.
Як відомо, багато союзників по НАТО негативно і критично оцінюють політичне і військово-технічне зближення Туреччини з Росією, зокрема, закупівлю Анкарою комплексів ППО С-400. Окрім цього, Туреччина веде самостійну політику, яка не узгоджується із союзниками по Альянсу та інколи суперечить інтересам НАТО, у Сирії та на Південному Кавказі.