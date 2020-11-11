Експерт не виключає сценарію «НАТО без Туреччини»

Туреччину складно зрозуміти з точки зору цінностей та цілей НАТО.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив колишній директор зы стратегічного планування Генерального штабу ЗС Румунії, директор Національного коледжу оборони (Румунія) бригадний генерал у відставці Мірча Міндреску на Львівському безпековому форумі – 2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.

«На мою думку, з’явилася нова проблема – Туреччини як члена НАТО. Це дуже важлива країна. Ми не повинні думати про НАТО без Туреччини. Але є певні питання, у зв’язку з якими Туреччина є непростою для розуміння. Туреччину складно зрозуміти з точки зору цінностей та цілей НАТО», - вважає румунський генерал.

Директор Національного коледжу оборони також не виключив, що Альянсу треба бути готовим для опрацювання стратегічного бачення своєї діяльності за двома можливими сценаріями: з Туреччиною і без неї.

Як відомо, багато союзників по НАТО негативно і критично оцінюють політичне і військово-технічне зближення Туреччини з Росією, зокрема, закупівлю Анкарою комплексів ППО С-400. Окрім цього, Туреччина веде самостійну політику, яка не узгоджується із союзниками по Альянсу та інколи суперечить інтересам НАТО, у Сирії та на Південному Кавказі.