Помпео заявив про плавний перехід влади до «другої адміністрації Трампа»

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що незабаром відбудеться плавна передача влади «другій адміністрації» Дональда Трампа на тлі того, що Джо Байден уже отримав привітання з перемогою на виборах від багатьох світових лідерів.

Про це Помпео заявив під час пресконференції, передає Укрінформ із посиланням на Politico.

"Відбудеться плавний перехід до другої адміністрації Трампа", - сказав Помпео.

На запитання, чи готується він та його відомство передати владу новообраному президенту Байдену та його команді, Помпео дав зрозуміти, що не бачить, що підрахунок голосів завершився.

Пізніше у радіоінтерв’ю Тоні Перкінсу Помпео прокоментував свою заяву на пресконференції.

"Наші противники повинні знати, що ми готові, ми продовжуємо працювати, ми будемо працювати до кінця січня. А потім, 20 січня, у нас буде перехід - чи то до адміністрації Трампа, другої адміністрації Трампа, про яку я говорив сьогодні, чи до адміністрації на чолі з колишнім віцепрезидентом Байденом", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден, який переміг на виборах 3 листопада, має стати 46-м президентом США. Він уже отримав привітання від багатьох світових лідерів. Чинний президент не визнав своєї поразки, заявляючи про фальсифікації. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Байдена у Пенсильванії.

Перехідна команда обраного президента Байдена розглядає можливість судового позову через зволікання з боку Управління загальних служб США (GSA) з визнанням його перемоги на виборах. GSA, як правило, визнає кандидата в президенти, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.

Затримка з боку GSA позбавляє команду Байдена доступу до федеральних фінансів та можливості зустрічатися з посадовими особами спецслужб та інших відомств. Крім того, у команди немає доступу до Держдепартаменту, який зазвичай сприяє переговорам між іноземними лідерами і обраним президентом.

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain