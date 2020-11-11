Туреччина дієво присутня на Кавказі й без миротворців - експерт

Говорити про можливу присутність турецьких миротворців у Нагірному Карабаху ще зарано, до того ж Анкара вже дієво представлена на Кавказі.

Таку думку висловив президент Ради з міжнародних відносин Туреччини, професор Університету Кадира Хаса (Стамбул) Мустафа Айдин під час вебінару на Львівському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Туреччина вже присутня на Кавказі дуже дієво, оскільки тісно співпрацює з Грузією та Азербайджаном. І ця угода (щодо миру в Карабаху між Вірменією та Азербайджаном - ред.) не зробить Туреччину більш дружньою до вірмен. Геополітичний сенс може полягати у поверненні "турецько-російського кондомініуму" на Кавказі. Ці дві країни будуть спостерігати одна за одною, як вони це роблять в Ідлібі у Сирії, в Лівії», - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, викликає подив відсутність реакції керівництва Туреччини на інформацію про можливе розміщення турецьких миротворців у Нагірному Карабаху.

«У тексті угоди, який ми бачимо, немає нічого про турецьких миротворців. При цьому з Москви надходить інформація про те, що Туреччина здійснюватиме своєрідну спостережну місію… Зараз ще зарано говорити про це, тим паче немає офіційної заяви від Туреччини, що також дивно», - вказав Айдин.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія й Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.