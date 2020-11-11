Російські медики, щеплені вакциною «Супутник V», заразилися коронавірусом

У трьох медиків в Алтайському краї РФ, які одними з перших були щеплені російською вакциною "Супутник V", виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю.

"В Алтайському краї три медики із 42, які першими поставили щеплення від коронавірусної інфекції (вакциною "Супутник V"), заразилися коронавірусом. Імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, ймовірно, до моменту зустрічі зі збудником COVID-19 сформуватися не встиг. Тільки це могло стати причиною зараження медиків ", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що вакцина двокомпонентна: через три тижні після першої ін'єкції людина отримує другу. А захищеним від коронавірусу вона вважається тільки через три тижні після другого щеплення, оскільки весь цей час іде процес формування імунітету.

Як повідомлялося, в середині серпня Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини проти коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Вона отримала назву "Супутник V".

Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

У жовтні МОЗ України заявив, що жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі або отримання російських вакцин проти коронавірусу не ведеться.