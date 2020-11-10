Боротьба з тероризмом: Макрон закликав ЄС до реформи Шенгену

Європа повинна діяти швидко і скоординовано у боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом реформування Шенгенської зони.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції із канцлером Австрії Себастьяном Курцем у вівторок у Парижі та за участі у форматі відеоконференції канцлера Німеччині Ангели Меркель, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, а також президентів Євроради Шарля Мішеля і Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Тероризм від Парижа до Брюсселя, у Берліні, Відні, Барселоні і Копенгагені – це є європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої і скоординованої відповіді», - заявив Макрон.

Він повторив раніше озвучену ініціативу Франції про необхідність проведення глибокої реформи Шенгенської зони.

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«Будь-які порушення із забезпечення безпеки на зовнішніх кордонах країн-членів несе безпекові ризики для інших держав», - додав президент Франції.

Серед інших заходів французький лідер відзначив обмін інформацією між країнами-членами ЄС, зміцнення політики покарання за терористичну діяльність, а також повну і сувору імплементацію раніше ухвалених заходів у цій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада Макрон висловив ініціативу Парижа про реформування та зміцнення Шенгенської зони. Це питання французький лідер порушить на засіданні Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн Євросоюзу.

Реформу і зміцнення Шенгену Франція також визначили серед пріоритетів свого головування у Раді ЄС у 2022 році.