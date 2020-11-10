В Єревані напали на офіс «Радіо Свобода»

Кілька десятків осіб намагалися увірватися в єреванський офіс «Радіо Свобода», щоб забрати сервери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

Близько чотирьох десятків чоловіків спробували увірватися в офіс, ногами і кулаками били по дверях, лаючись на адресу співробітників.

«Ми прийшли забрати сервери, щоб ви не виходили в ефір. Ви зрадники, ви турки, ви в ефір не вийдете», - заявили нападники, погрожуючи, що радіостанція більше не виходитиме в ефір.

Після того, як співробітники офісу зателефонували до поліції, чоловіки залишили територію.

Як зазначається, серед тих, хто намагався увірватися в офіс, був член студентської спілки АРФ "Дашнакцутюн" «Нікол Агбалян» Герасим Варданян.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.