У Вірменії збили російський військовий вертоліт

У Вірменії поряд з населеним пунктом Єрасх зазнав аварії російський вертоліт Мі-24. Його збили з землі з переносного зенітно-ракетного комплексу, заявляють в Міноборони Росії.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

В результаті катастрофи загинули двоє членів екіпажу, одного евакуйовано з травмами середньої тяжкості.

"Дев'ятого листопада близько 17.30 за московським часом при супроводі автоколони 102-ї російської військової бази територією Республіки Вірменія в повітряному просторі поруч з вірменським населеним пунктом Єрасх поблизу з кордоном Нахічеванської автономної республіки (Республіка Азербайджан) російський вертоліт Мі-24 зазнав вогневого впливу з землі з ПЗРК. В результаті влучення ракети вертоліт втратив управління і впав у гірській місцевості на території Вірменії", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Командування 102-ї російської військової бази веде розслідування, встановлює приналежність тих, хто стріляв по вертольоту, додається в повідомленні.