Усіх, хто в'їжджає до Німеччини, відправлятимуть на 10-денний карантин
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Всі, хто прибуває до ФРН будь-яким шляхом, мають негайно відправитися на самоізоляцію на 10 днів (замість 14 раніше). Перервати карантин можна здавши тест, але не раніше ніж через 5 днів після прибуття.
Ще до перетину кордону треба заповнити електронний формуляр, де вказати, в яких країнах людина перебувала за останні 10 днів.
Винятком є ті, хто їде транзитом, водії фур, дипломатичні працівники тощо.
Кордони із сусідніми країнами Німеччина не закривала. Країнами ризику оголошені всі держави, які межують з ФРН, окрім Данії, але та сама закрила свій кордон із Німеччиною.
За даними Інституту Роберта Коха, в самій ФРН за останню добу зафіксували 13 363 нові випадки інфікування. Загалом з початку пандемії - 671 868.
Фото в тексті: Ольга Танасійчук, Укрінформ