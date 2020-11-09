Усіх, хто в'їжджає до Німеччини, відправлятимуть на 10-денний карантин

У ЄС, зокрема в Німеччині, набули чинності нові правила в’їзду в країну із зон ризику.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Всі, хто прибуває до ФРН будь-яким шляхом, мають негайно відправитися на самоізоляцію на 10 днів (замість 14 раніше). Перервати карантин можна здавши тест, але не раніше ніж через 5 днів після прибуття.

Ще до перетину кордону треба заповнити електронний формуляр, де вказати, в яких країнах людина перебувала за останні 10 днів.

Винятком є ті, хто їде транзитом, водії фур, дипломатичні працівники тощо.

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Кордони із сусідніми країнами Німеччина не закривала. Країнами ризику оголошені всі держави, які межують з ФРН, окрім Данії, але та сама закрила свій кордон із Німеччиною.

За даними Інституту Роберта Коха, в самій ФРН за останню добу зафіксували 13 363 нові випадки інфікування. Загалом з початку пандемії - 671 868.

Фото в тексті: Ольга Танасійчук, Укрінформ