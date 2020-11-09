У Лейпцигу другий день протестували проти карантинних обмежень

У німецькому Лейпцигу другий день поспіль тривають акції протесту через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TAG24.

Біля пам’ятника Битві народів зібралося до 500 учасників «Інформаційного корона-туру» противників коронавірусних обмежень. Поліція намагається не допустити протистояння з контрдемонстрантами. Окремі протестувальники агресивно поводяться з журналістами.

Напередодні також було здійснено напади на представників ЗМІ. Поліція, як повідомлялось, відтіснила з Августусплац демонстрацію руху «Альтернативне мислення», на яку зібралося понад 20 тисяч учасників. Після цього почалися сутички з поліцією к районі Конневіц, інформує Welt. Так, у поліцейському відділенні бруківкою було побито вікна, на кількох вулицях району було підпалено барикади. Поліція застосувала дві водяні гармати. Безладдя влаштували, очевидно, неонацисти та ліві, які долучилися до акції протесту.

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За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в ФРН було зaфіксовано 16 017 випадків інфікування COVID-19, при тому, що на вихідні завжди надходить менше тестів, ніж упродовж робочого тижня.

Фото: TAG24