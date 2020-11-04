Глава МЗС Німеччини удруге пішов на карантин

Міністр закордонних справ Гайко Маас і його заступник пішли на домашній карантин через контакт з інфікованим.

Про це повідомили з МЗС ФРН, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, діагноз COVID-19 поставлено сьогодні члену іноземної делегації, який 2 листопада зустрічався з Маасом та державним секретарем Міхаєлем Ротом.

Тепер обидва урядовці, а також кілька працівників МЗС пішли на самоізоляцію.

Маас, перший ПЛР-тест якого був негативним, перебуватиме на карантині у своєму будинку в Бранденбурзі. Для нього це вже другий подібний досвід - міністрові вже доводилося самоізолюватися наприкінці вересня. Тоді він продовжував працювати з дому.

У Німеччині на домашньому карантині побували або досі перебувають федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлер Ангела Меркель, міністри - економіки Петер Альтмаєр, праці Губертус Гайл, оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Єдиним членом федерального уряду, хто захворів на COVID-19, став міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, він уже одужав.

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За інформацією Інституту Роберта Коха, в Німеччині з початку пандемії підтверджено 577 593 випадки інфікування, з них за останню добу 17 214.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 48 144 402 випадки коронавірусу, зокрема 1 224 691 летальний, одужали 34 505 689 осіб.