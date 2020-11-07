В Австрії за добу зафіксували понад 8200 випадків - найбільше з початку пандемії

За минулу добу в Австрії виявили 8 241 випадок інфікування коронавірусом, це найбільший показник з початку пандемії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на дані, опубліковані на сайті МВС Австрії.

Станом на суботу, кількість хворих на СОVID-19 у лікарнях країни збільшилася до 3 тис., 432 пацієнти знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Коронавірусне захворювання в Австрії забрало життя 1337 осіб.

Загалом у країні з березня було інфіковано понад 147 тис. громадян, з них більше 88 тис. одужали. Проведено 2 млн 425 тис. тестів.

Як повідомляв Укрінформ, через зростання захворюваності на СОVID-19 в Австрії з 3 листопада почав діяти другий з початку пандемії локдаун.

Нові обмеження передбачають заборону проведення культурних та спортивних заходів, заходів у сфері дозвілля. Готелі припинили прийом туристів, хоча вони зможуть розміщувати людей, які прибувають у відрядження. До кінця листопада не працюватимуть заклади громадського харчування: вони зможуть надавати лише послуги доставки.

З метою обмеження соціальних контактів заборонять зустрічі між представниками понад двох домогосподарств. Обмежується сам вихід з дому з 20.00 до 06.00. При цьому, це обмеження, яке попередньо діятиме до 12 листопада, не передбачає повну заборону: виходити можна буде по роботі, щоб допомогти іншим людям, купити продукти чи ліки, для прогулянки чи вигулу собаки.

Нові обмеження також передбачають переведення на дистанційне навчання учнів старших класів, студентів вишів. Молодші та середні класи продовжать навчання, працюватимуть дитсадки. До 30 листопада закриваються театри, опери та концертні зали – дозволено лише репетиції.