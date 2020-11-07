У Мінську під час протестів затримали понад 60 осіб - правозахисники
Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисна організація Весна.
Під час протестів медиків біля першої лікарні в Мінську затримали як мінімум 57 осіб, яких відвезли до Первомайського і Ленінського РУВС.
Також у суботу було анонсовано традиційний жіночий марш, однак тільки-но жінки почали збиратися, силовики вже почали їх затримувати разом із випадковими людьми. Правозахисники наразі визначили дев'ятьох затриманих.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.
Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських можновладців, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: "Радіо Свобода"