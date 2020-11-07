За порушення карантину в Лондоні затримали більше 100 осіб

Британська поліція затримала 104 осіб у четвер у центрі Лондона за порушення коронавірусних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Цієї ночі натовп людей вирішив проігнорувати нові правила та поводитися безвідповідально та в небезпечний спосіб. Більше 100 з цих людей заарештовані, і їм доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій», - заявили в лондонській поліції.

Люди зібралися в центрі Лондона, незважаючи на нові обмеження, які були введені для обмеження поширення коронавірусу.

«Я продовжую закликати людей по всьому місту тримати себе в безпеці і дотримуватися правил», - сказала командир столичної поліції Джейн Коннорс.

Варто зауважити, що глава британського уряду Борис Джонсон в суботу анонсував повернення в Англії загального локдауну. Нові правила вступили в дію з цього четверга – після того як країна подолала рубіж у 1 мільйон захворювань на коронавірус.

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Людям відтепер наказано залишатися вдома, щоб боротися зі сплеском інфекції, що, на думку вчених, може, якщо його не зупинити, викликати більше смертей, ніж перша хвиля, яка призвела до тримісячного локдауну на початку цього року.

Як відомо, всього з початку пандемії в Об’єднаному Королівсті виявлено станом на п’ятницю 1 123 197 випадків COVID-19, включаючи 48 120 летальних. Епідеміологічна ситуація в країни продовжує погіршуватися.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.