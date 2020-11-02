Джонсон запропонує ввести тотальний локдаун у Британії на місяць

На думку прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона число смертей від коронавірусу взимку може бути більшим удвічі, ніж цієї весни під час «першої хвилі» пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У виданні наголошують, що саме це Джонсон має намір висловити у своєму зверненні до Палати представників з метою переконати депутатів запровадити в країні тотальний локдаун на 1 місяць із цього четверга.

Звернення ще не оприлюднене, але потрапило у медіа. Джонсон має виступити з промовою о 15.30 сьогодні.

Прем’єр, як зазначається, переконаний, що «жодної альтернативи такому кроку немає».

Перед цим минулими вихідними Джонсон заявив, що пропонуватиме закривати ресторани, непродуктові магазини та релігійні установи.

Утім кілька днів тому глава МЗС країни Домінік Рааб заявляв, що влада поки що не розглядає можливість запровадження в країні загального карантину, попри зростання захворюваності на COVID-19.

Як відомо, наприкінці вересня Об’єднане Королівство оголосило про посилені карантинні заходи на період приблизно півроку, а потім увела поділ країни на 3 різні зони епідеміологічного ризику, залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірус. Цей трирівневий поділ мав би замінити такий непопулярний крок як загальнодержавний локдаун.

Слід нагадати, що до кінця минулого місяця смертність від COVID-19 у Британії досягла найвищого з травня рівня – щоденний приріст захворювань перевищує 20 тисяч.

Загалом із початку пандемії в країні від коронавірусу померли понад 46 тисяч хворих.

За даними Worldometer, у світі виявлено 46 888 422 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 206 112 летальних, водночас 33 790 761 людина одужала.

Фото: АА