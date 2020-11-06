Ватикан позбавив усіх регалій кардинала через сексуальні злочини проти дітей

Папський престол позбавив польського кардинала - 97-річного Генрика Гульбіновича - регалій єпископа, заборонив йому відправляти богослужіння і позбавив прав бути відспіваним і похованим у соборі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на інтернет-сторінці папського Нунція у Польщі.

Як зазначається у повідомленні, після розслідування всіх звинувачень на адресу Гульбіновича Ватикан прийняв такі дисциплінарні кроки: заборонити йому брати участь у відправленні богослужінь і публічних зустрічах; заборонити використання регалій єпископа; позбавити прав бути відспіваним і похованим у соборі.

Окрім того, Папський престол зобов’язав кардинала-емерита переказати певну суму коштів на діяльність фундації святого Йосипа, яку було створено Конференцією Єпископату Польщі для допомоги жертвам сексуального насильства.

Кардинал Гульбінович був вроцлавським архиєпископом упродовж 1976-2004 років. У 2019 році до окружної прокуратури у Вроцлаві було подано заяву про сексуальне насильство Гульбінивича над 15-річним учнем духовної семінарії. Його також звинувачують у приховуванні подібних педофільських скандалів серед підлеглих йому священиків.

Як зазначають польські ЗМІ, покарання кардинала Гульбіновича є одним із найбільш жорстких, яке може накласти Ватикан на церковного ієрарха високого рангу.

Як повідомляв Укрінформ, у Ватикані розпочався суд щодо двох католицьких священників у справі про ймовірні сексуальні злочини з їх боку – вперше в історії релігійного міста-держави.

Папа Римський Франциск закликав до «рішучих дій» проти сексуального насильства одразу, коли був обраний у 2013 році, проте критики стверджують, що він не зробив вдосталь, щоб притягнути до відповідальності єпископів, які нібито приховували сексуальне насильство.

У серпні 2018 року Папа Римський звернувся до всіх католиків із засудженням сексуального насильства та вимагав припинити приховування таких інцидентів.