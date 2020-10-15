У Ватикані судять священників, підозрюваних у сексуальному насильстві

Двох католицьких священників розпочали судити у Ватикані у справі про ймовірні сексуальні злочини з їх боку – вперше в історії релігійного міста-держави.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Зокрема, 28-річного Габріеле Мартінеллі звинувачують у сексуальному насильстві над хлопчиком у семінарії Пія Х у Ватикані у період 2007-2012 років. Підозрюють, що домагання розпочалося, коли дитині було 13 років.

А 72-річний Енріко Радіс звинувачується у прикритті сексуального насильства у період, коли він був ректором семінарії, яка розташована за декілька метрів від місця проживання Папи Римського Франциска і де готують прислужників для папських мес.

Хоча вже десятки священників у всьому світі звинувачувалися у подібних зловживаннях, Ватикан іще ніколи не проводив судового розгляду подібних справ у власних стінах.

Суд, який розпочався коротким восьмихвилинним слуханням у середу, є знаковим, оскільки у Ватикані проживає вище духовне керівництво Римо-Католицької Церкви. Звинувачення проти обох священників було прочитано вголос. Жоден із підозрюваних не виступив під час засідання. Продовження судового розгляду відбудеться за два тижні.

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Як повідомляв Укрінформ, скандали, пов’язані зі сексуальними домаганнями представників римо-католицького духовенства щодо дітей у різних країнах світу, потрясли католицьку церкву.

Папа Франциск закликав до «рішучих дій» проти такого явища одразу, коли був обраний у 2013 році, проте критики стверджують, що він не зробив вдосталь, щоб притягнути до відповідальності єпископів, які нібито приховували сексуальне насильство.

У серпні 2018 року Папа Римський звернувся до всіх католиків із засудженням сексуального насильства та вимагав припинити приховування таких інцидентів.