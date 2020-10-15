У Ватикані судять священників, підозрюваних у сексуальному насильстві
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.
Зокрема, 28-річного Габріеле Мартінеллі звинувачують у сексуальному насильстві над хлопчиком у семінарії Пія Х у Ватикані у період 2007-2012 років. Підозрюють, що домагання розпочалося, коли дитині було 13 років.
А 72-річний Енріко Радіс звинувачується у прикритті сексуального насильства у період, коли він був ректором семінарії, яка розташована за декілька метрів від місця проживання Папи Римського Франциска і де готують прислужників для папських мес.
Хоча вже десятки священників у всьому світі звинувачувалися у подібних зловживаннях, Ватикан іще ніколи не проводив судового розгляду подібних справ у власних стінах.
Суд, який розпочався коротким восьмихвилинним слуханням у середу, є знаковим, оскільки у Ватикані проживає вище духовне керівництво Римо-Католицької Церкви. Звинувачення проти обох священників було прочитано вголос. Жоден із підозрюваних не виступив під час засідання. Продовження судового розгляду відбудеться за два тижні.
Як повідомляв Укрінформ, скандали, пов’язані зі сексуальними домаганнями представників римо-католицького духовенства щодо дітей у різних країнах світу, потрясли католицьку церкву.
Папа Франциск закликав до «рішучих дій» проти такого явища одразу, коли був обраний у 2013 році, проте критики стверджують, що він не зробив вдосталь, щоб притягнути до відповідальності єпископів, які нібито приховували сексуальне насильство.
У серпні 2018 року Папа Римський звернувся до всіх католиків із засудженням сексуального насильства та вимагав припинити приховування таких інцидентів.