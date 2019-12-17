Ватикан скасовує правило "папської таємниці" щодо випадків педофілії

Ватикан вирішив скасувати правило "папської таємниці" щодо випадків сексуального насильства над неповнолітніми.

Про це інформує BBC.

"Папа Римський заявив, що правило "папської таємниці" більше не застосовується до випадків сексуального насильства над неповнолітніми, що сприятиме розслідуванню таких справ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Ватикан вважав інформацію про випадки сексуального насильства таємницею церкви, маючи на меті захистити приватне життя жертв та репутацію обвинувачених.

Але сьогодні було прийняте рішення зняти обмеження щодо тих, хто повідомляє про зловживання або стали жертвами насилля.

Церковні ієрархи закликали скасувати це правило на саміті у лютому у Ватикані.

Як зазначається скасування цього правила сприятиме підвищенню прозорості та допоможе поліції отримувати інформацію від церкви.