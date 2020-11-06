У США зафіксували рекордні 120 тисяч випадків COVID-19 за добу

У Сполучених Штатах другий день поспіль фіксують рекордну кількість випадків COVID-19 за добу – 120 тисяч хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що кількість випадків коронавірусу в США за попередню добу склала щонайменше 120 276. Попередній рекорд був 4 листопада, на наступний день після загальних виборів у США – 104 004 випадки COVID-19.

20 з 50 штатів повідомили про рекордне зростання випадків за добу в четвер. На початку жовтня найбільше повідомляли про рекордне зростання нових випадків за один день 16 штатів.

Кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 в четвер зросла до 52,5 тис. осіб і зростає вже 11-й день поспіль, наближаючись до рекорду в 58 370, встановленому в липні.

У США в середньому щодня помирає 850 людей, місяць тому ця цифра була 700.

Варто зазначити, що країна продовжує лідирувати за кількістю хворих у загальній статистиці світу. У США відмітка наближається до десяти мільйонів, складаючи вже 9 919 522 випадки COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 листопада у світі зареєстровано 49 034 766 випадків коронавірусу, зокрема 1 239 660 померли і 3 498 4041 особа видужала.