У Німеччині вперше виявили за добу понад 20 тисяч хворих на COVID-19

У Німеччині вперше від початку пандемії зафіксовано понад 20 тисяч нових заражень коронавірусом.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу підтверджено 21 506 нових випадків, передає кореспондент Укрінформу.

У країні за добу також зарестровано найбільшу кількість смертей, пов’язаних з коронавірусом, - 166. В цілому від початку пандемії померло 11 096 пацієнтів.

Хворіють наразі понад 205 тисяч німців. Загалом від початку пандемії у ФРН підтверджено 619 089 випадків інфікування коронавірусом.

З 2 листопада в ФРН діє частковий локдаун.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 034 766 випадків коронавірусу, зокрема 1 239 660 летальних, водночас 34 984 041 пацієнт одужав.

Фото: CTK Photo/Укрінформ