Секретна служба посилює охорону Байдена - WP

Секретна служба США надсилає додаткову групу охоронців до штабу кандидата у президенти США Джо Байдена у штаті Делавер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

За словами співрозмовників, відповідне рішення було ухвалене після того, як кампанія Байдена заявила про можливе «велике оголошення» Байденом сьогодні. Ймовірно у штабі Байдена очікують, що сьогодні він офіційно стане новообраним президентом США після підрахунку голосів у останніх штатах.

Зазначається, що надіслана додаткова охорона все ще дорівнює тому рівню охорони, якою користується обраний президент США. Зазвичай Секретна служба значно посилює охорону новообраного президента після оголошення його переможцем.

У самому відомстві відмовилися коментувати новину.

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Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.

У чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.

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