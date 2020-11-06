Секретна служба посилює охорону Байдена - WP
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.
За словами співрозмовників, відповідне рішення було ухвалене після того, як кампанія Байдена заявила про можливе «велике оголошення» Байденом сьогодні. Ймовірно у штабі Байдена очікують, що сьогодні він офіційно стане новообраним президентом США після підрахунку голосів у останніх штатах.
Зазначається, що надіслана додаткова охорона все ще дорівнює тому рівню охорони, якою користується обраний президент США. Зазвичай Секретна служба значно посилює охорону новообраного президента після оголошення його переможцем.
У самому відомстві відмовилися коментувати новину.
Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.
Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.
У чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.
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