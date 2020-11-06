Фейсбук видалив групу прихильників Трампа на 350 тисяч підписників

Соцмережа Фейсбук видалила групу "Stop the Steal" на 350 тис. учасників, яку прихильники чинного президента США Дональда Трампа використовували для організації акцій протесту проти підрахунку голосів на виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зазначається, що деякі члени групи закликали до насильства та поширювали безпідставні заяви чинного президента США про фальсифікації виборів демократами.

"Відповідно до виняткових заходів, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу «Stop the Steal», в якій координували дії щодо делегітимації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи", - йдеться в заяві соцмережі.

Також Фейсбук заборонив хештег #stopthesteal. Він та його аналоги згадувалися майже 120 тис. разів на вебсайтах та платформах соцмереж протягом усього вівторка, згідно з аналізом фірми Zignal Labs.

Крім того, зазначається, що у четвер Твіттер заблокував акаунт колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Стіва Беннона після того, як він закликав обезголовити головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фочі та директора ФБР Крістофера Рея у своєму ток-шоу.

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Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента.

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах. За попередніми даними телеканалу Fox News, у чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.