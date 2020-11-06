Однопартійці розкритикували заяву Трампа про фальшиві голоси

Кілька високопоставлених представників Республіканської партії США не підтримали висловлювання президента Дональда Трампа про шахрайство на поточних виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Зокрема, закиди Трампа розкритикували конгресмен від штату Іллінойс Адам Кінзінгер, губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган, конгресмен з Мічигану Пол Мітчелл та сенатор Песильванії Пет Тумі.

За словами Кінзінгера, позиція Трампа щодо обману з підрахунком голосів стає схожою на «божевілля», адже всі сумніви щодо шахрайства повинні розглядатися в рамках правової системи.

Республіканський губернатор Ларрі Хоган зазначив, що коментарі Трампа «підривають наш демократичний процес». Він додав, що поки Америка підраховує голоси, «ми повинні поважати результати, як завжди».

«Якщо хтось має докази протиправної діяльності, їх слід представити та вирішити. Все, що робиться без врахування цього, шкодить цілісності наших виборів, і небезпечно для нашої демократії», - заявив конгресмен з Мічигану Пол Мітчелл.

Водночас сенатор Пет Тумі з Пенсільванії заявив, що не бачить жодних доказів масштабного шахрайства.

Як повідомлялося, у своєму виступі Дональд Трамп висунув звинувачення на адресу демократів в тому, що вони намагаються вкрасти у нього перемогу на виборах шляхом додавання фальшивих голосів. При цьому президент не навів жодних доказів для обґрунтування своєї заяви.

Трамп висловив сподівання, що в підсумку переможе на виборах, і пообіцяв тривалу юридичну боротьбу за оскарження результатів.