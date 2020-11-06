У Джорджії відрив Трампа від Байдена скоротився до 665 голосів

Відрив кандидата у президенти США Дональда Трампа від його опонента Джо Байдена в одному з ключових штатів Джорджія скоротився до 665 голосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Згідно з останніми даними після 99% підрахунку голосів, обидва кандидати у президенти набрали по 49,4% голосів.

Наразі за чинного президента Трампа проголосували 2 448 183 людей, у той час, як за ексвіцепрезидента Джо Байдена - 2 447 518.

Таким чином відкрив між політиками скоротився до всього 665 голосів.

За даними Daily Mail, раніше відрив становив понад 1200 голосів. Всього у штаті залишається підрахувати близько 23 тисяч бюлетенів.

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.

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