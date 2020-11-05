Генасамблея ООН збереться на засідання через COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.
Також на засіданні обговорюватимуть міжнародну взаємодію щодо боротьби із захворюванням.
Засідання відбудеться в онлайн-форматі.
За затвердження дати сесії проголосували 150 зі 193 країн-членів ООН, ніхто не виступив проти.
У сесії мають взяти участь голови держав та урядів. Вони можуть відправити заздалегідь записані п'ятихвилинні ролики, які покажуть у залі Генасамблеї після коротких виступів представників держав.
Представники США вже заявили, що проти розширення ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я у боротьбі з пандемією COVID-19.
Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.