Генасамблея ООН збереться на засідання через COVID-19

Генеральна асамблея ООН проведе засідання з метою обговорення ситуації з коронавірусом у світі 3-4 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

Також на засіданні обговорюватимуть міжнародну взаємодію щодо боротьби із захворюванням.

Засідання відбудеться в онлайн-форматі.

За затвердження дати сесії проголосували 150 зі 193 країн-членів ООН, ніхто не виступив проти.

У сесії мають взяти участь голови держав та урядів. Вони можуть відправити заздалегідь записані п'ятихвилинні ролики, які покажуть у залі Генасамблеї після коротких виступів представників держав.

Представники США вже заявили, що проти розширення ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я у боротьбі з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.