Уряд Данії самоізолювався через коронавірус у міністра

Уряд Данії, на чолі з прем’єром Метте Фредеріксен, пішов на самоізоляцію після того, як у міністра юстиції Ніка Гаккерупа підтвердився коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Copenhagen Post.

Гаккеруп здав позитивний тест після того, як у нього проявилися симптоми коронавірусу. При цьому відомо, що 30 жовтня він був присутній на заході, на якому також була присутня прем’єр-міністр Фредеріксен.

Сама ж глава уряду вже чекає на свій результат зданого тесту і тим часом продовжує працювати з дому.

Загалом 14 міністрів, серед яких глави МЗС і МОЗ, перебувають на самоізоляції.

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В уряді запевнили, що наразі працюють над пошуком вирішення ситуації, яким чином можна найшвидше повернути до роботи міністрів без шкоди для їхнього здоров’я.

У світі станом на 4 листопада зареєстровано 47 982 409 випадків коронавірусу, в тому числі 1 222 683 летальних, одужали 34 431 514 людей.

Фото: АА