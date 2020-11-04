Уряд Данії самоізолювався через коронавірус у міністра
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Copenhagen Post.
Гаккеруп здав позитивний тест після того, як у нього проявилися симптоми коронавірусу. При цьому відомо, що 30 жовтня він був присутній на заході, на якому також була присутня прем’єр-міністр Фредеріксен.
Сама ж глава уряду вже чекає на свій результат зданого тесту і тим часом продовжує працювати з дому.
Загалом 14 міністрів, серед яких глави МЗС і МОЗ, перебувають на самоізоляції.
В уряді запевнили, що наразі працюють над пошуком вирішення ситуації, яким чином можна найшвидше повернути до роботи міністрів без шкоди для їхнього здоров’я.
У світі станом на 4 листопада зареєстровано 47 982 409 випадків коронавірусу, в тому числі 1 222 683 летальних, одужали 34 431 514 людей.
Фото: АА