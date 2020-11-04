Франція і Британія заявили про повну готовність спільних експедиційних сил

Париж і Лондон оголосили про досягнення повної оперативної готовності об’єднаними експедиційними силами, що дозволяє перекидати у зону застосування до 10 тис. військових.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони Франції та Великої Британії з нагоди 10-річчя підписання Ланкастерських договорів про двостороннє співробітництво у сфері ядерної зброї, оборони та безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми раді заявити сьогодні, що об’єднані експедиційні сили (CJEF), які ми зобов’язалися створити, нині досягли повних оперативних можливостей», - указується у заяві.

Відзначається, що це стало результатом 10-річної програми спільних навчань і тренувань.

Франція і Британія також заявили, що збройні сили обох держав сьогодні мають найвищий рівень бойової та оперативної сумісності і здатні перекинути до 10 тис. військовослужбовців для спільного виконання місій: від надання допомоги у випадку стихійних лих до бойових операцій високої інтенсивності.

Як наголошується, такий рівень готовності та взаємодії є унікальним внеском у систему євроатлантичної безпеки.

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У наступні роки Франція і Британія планують консолідувати співпрацю у сферах, які нині набули особливої актуальності. Йдеться про інформаційні системи, кібербезпеку, космос, розвідку.

Окрім цього наступного року Париж і Лондон розпочнуть дослідницькі роботи зі створення протикорабельної крилатої ракети (FMAN-FMC).

Оборонне і безпекове співробітництво буде у центрі порядку денного саміту Франція - Британія, який пройде у 2021 році.