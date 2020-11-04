Мешканців британського Ліверпуля масово перевірять на COVID-19

Влада Британії в експериментальному порядку запустить масове безкоштовне тестування на COVID-19 мешканців міста Ліверпуля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

В уряді Британії заявили, що пілотний проєкт масового тестування в Ліверпулі розпочнеться в п'ятницю, 6 листопада, з використанням стандартних ПЛР-тестів, а також нового виду тестів, спрямованих на отримання швидких результатів без необхідності лабораторного опрацювання. Допомагатимуть у проведенні тестів близько 2 тисяч військовослужбовців.

Ліверпуль став першим містом, яке отримало найвищий з трьох рівнів попередження про COVID-19 у новій британській багаторівневій системі реагування. Станом на 25 жовтня показник щотижневої захворюваності становив тут 410 на 100 тисяч людей.

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Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що залежно від успіху цього проєкту мільйони нових швидких тестів можуть бути розподілені в інших частинах Британії до Різдва, аби допомогти місцевій владі знизити динаміку захворюваності.

Джонсон уже обіцяв запровадити загальнонаціональну систему тестування й ефективного відслідковування коронавірусу. Проте така система не виправдала очікувань – її ефективність було визнано вкрай низькою.

Як повідомлялося, Велика Британія має найвищий рівень смертності від COVID-19 в Європі, а з 5 листопада у країні запроваджується другий за цей рік загальний карантин.