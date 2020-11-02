Принц Вільям перехворів на COVID-19 у тяжкій формі

Герцог Кембриджський Вільям перехворів на важку форму коронавірусу у квітні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sun.

За словами журналістів, після отримання позитивного тесту на коронавірус у квітні, принц продовжив працювати - він провів 14 телефонних і відеодзвінків.

Однак після посилення хвороби, він самоізолювався в сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку, де за ним доглядали палацові лікарі.

Принц Вільям вирішив не повідомляти публічно про коронавірус, щоб не турбувати націю, оскільки в той же час пролунали новини про хвороби у прем'єр-міністра Бориса Джонсона і батька Вільяма принца Чарльза, у якого діагностували коронавірус у березні.

У світі станом на ранок 2 листопада зареєстровано 46 823 570 випадків коронавірусу. Зокрема 1 205 321 особа не вижила, 33 756 959 одужали.