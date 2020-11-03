В Австрії затримали 14 осіб з оточення віденського терориста

Правоохоронні органи затримали 14 осіб з оточення ліквідованого терориста, який здійснив збройну атаку у центрі Відні 2 листопада.

Про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер під час пресконференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Відразу після обшуку квартири злочинця відбулися 18 обшуків житла в оточенні нападника – у Відні та Нижній Австрії. У результаті 14 осіб тимчасово затримані, зараз їх допитують", - зазначив він.

За словами міністра, триває вивчення усіх відео з місця теракту – є близько 1 терабайту даних, поки оброблено близько 50% відео. На основі вже вивченого не можна сказати, що був другий нападник, окрім вбитого. "Відео, яке поки вдалося вивчити, не дає якихось вказівок на другого злочинця. Але повне вивчення ще не проведене, тому не можна точно сказати, скільки було злочинців", - сказав Негаммер.

З огляду на це у Відні посилена поліцейська присутність.

Міністр вказав на швидку реакцію поліції на теракт та запобігання гіршого сценарію: нападник був ліквідований поліцейським підрозділом спецпризначення, який прибув на місце події через 9 хвилин після початку стрілянини. Водночас він додав, що і цих 9 хвилин "все ще забагато" і навіть одна жертва – це погано.

Теракт здійснив 20-річний громадянин Австрії, який ще має громадянство Північної Македонії. У квітні 2019 року він був засуджений в Австрії до 22 місяців ув'язнення за спробу поїхати до Сирії для участі у боях на стороні терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), але у грудні був достроково звільнений. Під час нападу у Відні терорист носив на собі, як виявилося згодом, муляж "поясу смертника", був озброєний АКСУ, пістолетом та мачете.

За словами міністра, є чіткі ознаки приналежності нападника до терористичної організації "Ісламська держава": у соцмережах перед атакою він опублікував своє фото з "Калашниковим" та мачете, а також давав "присягу" лідеру "ІД".

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній часті Відня, в районі, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога, відбувся терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по оточуючих, важко поранив поліцейського. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Поліція закликала жителів залишатися вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників теракту.

У результаті терористичного акту у центрі Відні загинули чотири особи, ще 22 отримали поранення.