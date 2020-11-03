Теракт у Ніцці: затримали чотирьох підозрюваних

У Франції поблизу Парижа правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу ісламського терориста на відвідувачів католицької церкви у Ніцці.

Про це повідомляє BFM TV, передає Укрінформ.

Затримання пройшли зранку вівторка, 3 листопада. Нині у рамках розслідування різанини у Ніцці 27 жовтня, у результаті чого троє людей було убито та декілька отримали поранення, під вартою перебувають п'ятеро підозрюваних чоловіків, включаючи самого нападника.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації. За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

У Франції у жовтні було скоєно три акти ісламського тероризму. Обставини і мотиви четвертого нападу – на православного священника 31 жовтня у Ліоні – розслідуються.