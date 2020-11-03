Рада Європи висловила співчуття Австрії через теракт у Відні

Рада Європи висловила співчуття Австрії через теракт у Відні

Укрінформ
У Раді Європи висловили співчуття і солідарність у зв'язку із терористичною атакою у Відні.

Про це написав у Tвіттері речник РЄ Даніель Холтген, передає власний кореспондент Укрінформу.

«47 країн-членів Ради Європи висловлюють солідарність з Австрією», - процитував Холтген коротку заяву генерального секретаря РЄ Марії Пейчинович-Бурич.

Генсек додала, що її думки – разом із Віднем, якого уразили «холоднокровні терористи».

Як повідомлялося, у ввечері, 2 листопада, у центрі Відня поблизу синагоги розпочалася стрілянина. Інформація про те, що саме релігійна установа була ціллю нападників, поки не підтверджується. В цей час синагога була зачинена. Загалом було 6 різних місць, де відбувалася стрілянина.

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Внаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків та одна жінка.

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Карла Негаммера, теракт вчинив ісламістський терорист, якого застрелила поліція.

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