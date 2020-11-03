Поліція Відня провела перші обшуки та арешти у зв'язку з терактом

Австрійська поліція обшукала низку будинків та наклала перші арешти у зв’язку з терактом у центрі Відня, в результаті якого померло п’ятеро людей, включаючи нападника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство внутрішніх справ Австрії.

«Обшуки вранці у вівторок пов’язані з особою нападника, якого застрелили», - йдеться в повідомленні.

Раніше в міністерстві повідомляли, що поліція обшукала в тому числі будинок терориста.

Наразі австрійська поліція розгорнула масштабну операцію щодо пошуку нападників-втікачів, залучивши до операції близько однієї тисячі поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) розпочалася стрілянина.

Стрільба розпочалася близько 20.00 (21.00 за київським часом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не також не підтверджується. Відомо, що в цей час вона була закрита. Всього було 6 різних місць, де відбувалася стрільба.

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Федеральний канцлер Себастіан Курц назвав напад у центрі Відні терактом.