Опозиційні партії Грузії відмовилися від мандатів у парламенті

Низка опозиційних партій Грузії відмовилися від мандатів у парламенті після виборів, заявивши, що їхні результати були сфальсифіковані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зокрема, відмовилися входити в новий парламент партії «Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція - Сила в єдності», «Європейська Грузія», блок «Вашадзе - Стратегія Агмашенебелі», «Громадяни», «Лейбористська партія», «Лело для Грузії» та «Гірчі».

«Наша вимога - нові вибори в вільному середовищі. Ми доб'ємося цього найближчим часом», - заявив один з лідерів ЄНР Ніка Мелія.

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У той же час лідер блоку «Вашадзе - Стратегія Агмашенебелі» Георгій Вашадзе закликав громадян вийти на акцію протесту в неділю, 8 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Грузії, правляча партія «Грузинська мрія» отримує на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок «ЄНР - Сила в єдності» - 27,13%. Всього в парламент десятого скликання проходять сім партій і два блоки.

Опозиція заявила про «тотальну фальсифікацію» підсумків парламентських виборів у Грузії і анонсувала перманентні акції протестів до тих пір, поки у країні не буде призначено дострокове голосування.